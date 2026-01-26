Kryss för Everton mot Leeds efter Barrys kvittering

1–1 mellan Everton och Leeds

Thierno Barry kvitterade i 76:e minuten

Everton nu tionde, Leeds på 16:e plats

Leeds James Justin öppnade målskyttet i första halvlek borta mot Everton i Premier League. I andra halvlek kvitterade Everton genom Thierno Barry i 76:e minuten. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.

Everton–Leeds – mål för mål

Leeds tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel genom James Justin.

Thierno Barry kvitterade för Everton med knappa kvarten kvar. 1–1-målet blev matchens sista. Målet var Thierno Barrys femte i Premier League.

För Everton gör resultatet att man nu ligger på tionde plats i tabellen medan Leeds är på 16:e plats.

Nästa motstånd för Everton är Brighton. Leeds tar sig an Arsenal hemma. Båda matcherna spelas lördag 31 januari 16.00.

Everton–Leeds 1–1 (0–1)

Premier League

Mål: 0–1 (28) James Justin, 1–1 (76) Thierno Barry.

Varningar, Leeds: Ilia Gruev, Anton Stach, Facundo Buonanotte.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Everton: 2-2-1

Leeds: 1-3-1

Nästa match:

Everton: Brighton & Hove Albion FC, borta, 31 januari 16.00

Leeds: Arsenal FC, hemma, 31 januari 16.00