Kryss för Genoa hemma mot Pisa

- Genoa och Pisa kryssade
- Mehdi Leris kvitterade i 38:e minuten
- Milan nästa för Genoa
Lagen delade på poängen när Genoa och gästande Pisa möttes i Serie A, på lördagen. Matchen slutade 1–1 (1–1).
Matchen blev den fjärde i rad utan seger för Genoa.
Genoa–Pisa – mål för mål
Genoa tog en tidig ledning när Lorenzo Colombo gjorde målet redan i 15:e minuten.
Pisa kvitterade till 1–1 i 38:e minuten när Mehdi Leris fick träff. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade 1–1.
Genoa har en seger, en oavgjord och tre förluster och 5–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Pisa har två oavgjorda och tre förluster och 3–7 i målskillnad.
Den 19 april tar lagen sig an varandra igen, då på Stadio Romeo Anconetani.
Nästa motstånd för Genoa är Milan. Lagen möts torsdag 8 januari 20.45 på San Siro.
Genoa–Pisa 1–1 (1–1)
Serie A, Stadio Luigi Ferraris
Mål: 1–0 (15) Lorenzo Colombo, 1–1 (38) Mehdi Leris.
Varningar, Genoa: Ruslan Malinovsky. Pisa: Arturo Calabresi, Simone Canestrelli, Mehdi Leris.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Genoa: 1-1-3
Pisa: 0-2-3
Nästa match:
Genoa: Milan, borta, 8 januari 20.45
