Kryss för Genoa hemma mot Pisa

Genoa och Pisa kryssade

Lagen delade på poängen när Genoa och gästande Pisa möttes i Serie A, på lördagen. Matchen slutade 1–1 (1–1).

Matchen blev den fjärde i rad utan seger för Genoa.

Genoa–Pisa – mål för mål

Genoa tog en tidig ledning när Lorenzo Colombo gjorde målet redan i 15:e minuten.

Pisa kvitterade till 1–1 i 38:e minuten när Mehdi Leris fick träff. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade 1–1.

Genoa har en seger, en oavgjord och tre förluster och 5–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Pisa har två oavgjorda och tre förluster och 3–7 i målskillnad.

Den 19 april tar lagen sig an varandra igen, då på Stadio Romeo Anconetani.

Nästa motstånd för Genoa är Milan. Lagen möts torsdag 8 januari 20.45 på San Siro.

Genoa–Pisa 1–1 (1–1)

Serie A, Stadio Luigi Ferraris

Mål: 1–0 (15) Lorenzo Colombo, 1–1 (38) Mehdi Leris.

Varningar, Genoa: Ruslan Malinovsky. Pisa: Arturo Calabresi, Simone Canestrelli, Mehdi Leris.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Genoa: 1-1-3

Pisa: 0-2-3

Nästa match:

Genoa: Milan, borta, 8 januari 20.45