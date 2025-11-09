Kryss för Genoa och Fiorentina

Oavgjort mellan Genoa och Fiorentina

Lorenzo Colombo kvitterade i 60:e minuten

Cagliari nästa motstånd för Genoa

Genoa och Fiorentina fick en poäng var i mötet i Serie A. Matchen slutade 2–2 (1–1).

Matchen blev den elfte i rad utan seger för Fiorentina.

Genoa–Fiorentina – mål för mål

Leo Ostigard öppnade målskyttet redan i 15:e minuten och gav Genoa ledningen.

Fiorentina kvitterade till 1–1 i 20:e minuten när Albert Gudmundsson fick träff på straff. Roberto Piccoli slog till med en dryg halvtimme kvar att spela och gav Fiorentina ledningen.

I 60:e minuten nätade Lorenzo Colombo och kvitterade för Genoa. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Genoa har en seger, två oavgjorda och två förluster och 5–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Fiorentina har två oavgjorda och tre förluster och 5–10 i målskillnad. Det här var Genoas fjärde oavgjorda match den här säsongen.

Den 10 maj spelar lagen mot varandra på nytt.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 22 november. Då möter Genoa Cagliari 15.00. Fiorentina tar sig an Juventus hemma 18.00.

Genoa–Fiorentina 2–2 (1–1)

Serie A

Mål: 1–0 (15) Leo Ostigard, 1–1 (20) Albert Gudmundsson, 1–2 (57) Roberto Piccoli, 2–2 (60) Lorenzo Colombo.

Varningar, Genoa: Aaron Martin, Mikael Ellertsson. Fiorentina: Luca Ranieri, Dodo, Marin Pongracic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Genoa: 1-2-2

Fiorentina: 0-2-3

Nästa match:

Genoa: Cagliari, borta, 22 november

Fiorentina: Juventus, hemma, 22 november