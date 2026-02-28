Kryss för Guimaraes och Alverca

Kryss mellan Guimaraes och Alverca

Lucas Figueiredo kvitterade i 65:e minuten

Guimaraes nu nionde, Alverca på tionde plats

Guimaraes och Alverca fick en poäng var i mötet i Primeira Liga herr på Estadio D. Afonso Henriques. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Guimaraes–Alverca – mål för mål

Samu gjorde 1–0 för Guimaraes direkt efter pausen assisterad av Alioune Ndoye. I 65:e minuten slog Lucas Figueiredo till och kvitterade för Alverca. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Guimaraes har två segrar, en oavgjord och två förluster och 8–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Alverca har fyra oavgjorda och en förlust och 5–6 i målskillnad.

Guimaraes stannar därmed på nionde plats och Alverca på tionde plats i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Alverca med 2–0.

Nästa motstånd för Guimaraes är Santa Clara. Lagen möts söndag 8 mars 21.30 på Estadio do Sao Miguel.

Guimaraes–Alverca 1–1 (0–0)

Primeira Liga herr, Estadio D. Afonso Henriques

Mål: 1–0 (46) Samu (Alioune Ndoye), 1–1 (65) Lucas Figueiredo.

Varningar, Guimaraes: Diogo Sousa. Alverca: Kaiky Naves, Rhaldney Norberto.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Guimaraes: 2-1-2

Alverca: 0-4-1

Nästa match:

Guimaraes: Santa Clara, borta, 8 mars 21.30