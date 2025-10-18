Kryss för Häcken och Sirius

Oavgjort mellan Häcken och Sirius

Isak Bjerkebo kvitterade i 45:e minuten

Häcken nu nionde, Sirius på tionde plats

Hemmalaget Häcken och Sirius tog en poäng var i mötet i Allsvenskan. Matchen slutade 1–1 (1–1).

Häcken–Sirius – mål för mål

Häcken gjorde första målet när Mikkel Rygaard slog till redan i 16:e minuten.

Sirius kvitterade till 1–1 på tilläggstid i första halvleken genom Isak Bjerkebo. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade 1–1.

Häcken har två segrar, en oavgjord och två förluster och 7–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sirius har två vinster, en oavgjord och två förluster och 12–13 i målskillnad. Det här var Häckens sjätte oavgjorda match den här säsongen.

Med tre omgångar kvar är Häcken på nionde plats i tabellen medan Sirius är på tionde plats.

När lagen senast möttes vann IK Sirius med 2–0.

Söndag 26 oktober möter Häcken AIK borta 16.30 och Sirius möter Elfsborg hemma 14.00.

Häcken–Sirius 1–1 (1–1)

Allsvenskan, Bravida Arena

Mål: 1–0 (16) Mikkel Rygaard, 1–1 (45) Isak Bjerkebo.

Varningar, Häcken: Simon Gustafson, Marius Lode.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Häcken: 2-1-2

Sirius: 2-1-2

Nästa match:

Häcken: AIK, borta, 26 oktober

Sirius: IF Elfsborg, hemma, 26 oktober