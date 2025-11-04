Kryss för Juventus och Sporting Lissabon

1–1 mellan Juventus och Sporting Lissabon

Dusan Vlahovic kvitterade i 34:e minuten

Juventus nu 23:e, Sporting Lissabon på tionde plats

Lagen delade på poängen när Juventus och gästande Sporting Lissabon möttes i Champions League, på tisdagen. Matchen slutade 1–1 (1–1).

Matchen blev den fjärde i rad utan seger för Juventus.

Juventus–Sporting Lissabon – mål för mål

Sporting Lissabon tog en tidig ledning när Maxi Araujo nätade framspelad av Francisco Trincao redan i tolfte minuten.

Juventus kvitterade till 1–1 i 34:e minuten när Dusan Vlahovic fick träff på pass av Kephren Thuram. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade 1–1.

Det här var Juventus tredje oavgjorda match den här säsongen.

För hemmalaget betyder resultatet 23:e plats i tabellen. Sporting Lissabon är på tionde plats.

Nästa motstånd för Juventus är Bodö/Glimt. Lagen möts tisdag 25 november 21.00 på Aspmyra Stadion. Sporting Lissabon tar sig an Club Brügge hemma onsdag 26 november 21.00.

Juventus–Sporting Lissabon 1–1 (1–1)

Champions League, Allianz Stadium

Mål: 0–1 (12) Maxi Araujo (Francisco Trincao), 1–1 (34) Dusan Vlahovic (Kephren Thuram).

Varningar, Juventus: Andrea Cambiaso, Kephren Thuram. Sporting Lissabon: Pedro Goncalves, Morten Hjulmand, Maxi Araujo.

Nästa match:

Juventus: Bodö/Glimt, borta, 25 november

Sporting Lissabon: Club Brügge, hemma, 26 november