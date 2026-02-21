Kryss för Köln hemma mot Hoffenheim

Oavgjort i mötet mellan Köln och Hoffenheim

Said El Mala kvitterade i 63:e minuten

Augsburg nästa motståndare för Köln

Köln och Hoffenheim kryssade i mötet i Bundesliga på RheinEnergieSTADION på lördagen. Matchen slutade 2–2 (1–1).

Köln–Hoffenheim – mål för mål

Köln fick en bra start på matchen när Ragnar Ache gjorde målet redan i 15:e minuten. Ozan Kabak stod för utjämningen till 1–1 med sitt mål på tilläggstid i första halvleken.

Andrej Kramaric slog till med en knapp halvtimme kvar att spela och gav Hoffenheim ledningen. I 63:e minuten nätade Said El Mala på pass av Jakub Kaminski och kvitterade för Köln. 2–2-målet blev matchens sista.

När lagen senast möttes vann Köln med 1–0.

I nästa match möter Köln Augsburg borta på fredag 27 februari 20.30. Hoffenheim möter St Pauli lördag 28 februari 15.30 hemma.

Köln–Hoffenheim 2–2 (1–1)

Bundesliga, RheinEnergieSTADION

Mål: 1–0 (15) Ragnar Ache, 1–1 (45) Ozan Kabak, 1–2 (61) Andrej Kramaric, 2–2 (63) Said El Mala (Jakub Kaminski).

Varningar, Köln: Cenk Ozkacar. Hoffenheim: Max Moerstedt, Vladimir Coufal, Albian Hajdari.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Köln: 1-1-3

Hoffenheim: 3-1-1

Nästa match:

Köln: Augsburg, borta, 27 februari 20.30

Hoffenheim: St Pauli, hemma, 28 februari 15.30