Kryss för Leeds hemma mot Manchester United

1–1 mellan Leeds och Manchester United

Matheus Cunha kvitterade i 65:e minuten

Newcastle nästa motstånd för Leeds

Hemmalaget Leeds och Manchester United tog en poäng var i mötet i Premier League. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Resultatet innebär sjunde matchen i rad utan förlust för Leeds.

Leeds–Manchester United – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 62:a minuten innan Brenden Aaronson framspelad av Pascal Struijk gav Leeds ledningen.

I 65:e minuten nätade Matheus Cunha framspelad av Joshua Zirkzee och kvitterade för Manchester United. 1–1-målet blev matchens sista.

Nästa motstånd för Leeds är Newcastle. Lagen möts onsdag 7 januari 21.15 på St James’ Park.

Leeds–Manchester United 1–1 (0–0)

Premier League, Elland Road

Mål: 1–0 (62) Brenden Aaronson (Pascal Struijk), 1–1 (65) Matheus Cunha (Joshua Zirkzee).

Varningar, Manchester United: Patrick Dorgu.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Leeds: 1-4-0

Manchester United: 1-3-1

Nästa match:

Leeds: Newcastle Utd, borta, 7 januari 21.15