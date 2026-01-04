Kryss för Leeds hemma mot Manchester United
- 1–1 mellan Leeds och Manchester United
- Matheus Cunha kvitterade i 65:e minuten
- Newcastle nästa motstånd för Leeds
Hemmalaget Leeds och Manchester United tog en poäng var i mötet i Premier League. Matchen slutade 1–1 (0–0).
Resultatet innebär sjunde matchen i rad utan förlust för Leeds.
Leeds–Manchester United – mål för mål
Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 62:a minuten innan Brenden Aaronson framspelad av Pascal Struijk gav Leeds ledningen.
I 65:e minuten nätade Matheus Cunha framspelad av Joshua Zirkzee och kvitterade för Manchester United. 1–1-målet blev matchens sista.
Nästa motstånd för Leeds är Newcastle. Lagen möts onsdag 7 januari 21.15 på St James’ Park.
Leeds–Manchester United 1–1 (0–0)
Premier League, Elland Road
Mål: 1–0 (62) Brenden Aaronson (Pascal Struijk), 1–1 (65) Matheus Cunha (Joshua Zirkzee).
Varningar, Manchester United: Patrick Dorgu.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Leeds: 1-4-0
Manchester United: 1-3-1
Nästa match:
Leeds: Newcastle Utd, borta, 7 januari 21.15
