Kryss för Leicester mot Sheffield Wednesday efter Ayews kvittering

1–1 mellan Sheffield Wednesday och Leicester

Jordan Ayew kvitterade i 84:e minuten

Coventry nästa motståndare för Sheffield Wednesday

Sheffield Wednesdays Jerry Yates öppnade målskyttet i första halvlek hemma mot Leicester i Championship. I andra halvlek kvitterade Leicester genom Jordan Ayew i 84:e minuten. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.

Det var Sheffield Wednesdays 35:e match i rad utan seger.

Sheffield Wednesday–Leicester – mål för mål

Jerry Yates gjorde 1–0 till Sheffield Wednesday efter bara två minuter med assist av Gabriel Otegbayo.

Jordan Ayew såg till att Leicester kvitterade efter förarbete från Patson Daka med sex minuter kvar att spela. 1–1-målet blev matchens sista.

Sheffield Wednesday har två oavgjorda och tre förluster och 3–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Leicester har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 6–6 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Leicester med 2–1.

I nästa match, lördag 11 april möter Sheffield Wednesday Coventry borta på Coventry Building Society Arena 13.30 medan Leicester spelar hemma mot Swansea City 16.00.

Sheffield Wednesday–Leicester 1–1 (1–0)

Championship, Hillsborough

Mål: 1–0 (2) Jerry Yates (Gabriel Otegbayo), 1–1 (84) Jordan Ayew (Patson Daka).

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sheffield Wednesday: 0-2-3

Leicester: 1-3-1

Nästa match:

Sheffield Wednesday: Coventry City FC, borta, 11 april 13.30

Leicester: Swansea City FC, hemma, 11 april 16.00