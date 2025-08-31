Kryss för Malmö FF hemma mot Degerfors

Oavgjort mellan Malmö FF och Degerfors

Adrian Skogmar kvitterade i 43:e minuten

Elfsborg blir nästa motstånd för Malmö FF

Malmö FF och Degerfors spelade oavgjort i mötet i Allsvenskan på Eleda Stadion på söndagen. Matchen slutade 1–1 (1–1).

Det var 13:e matchen i rad utan seger för Degerfors.

Malmö FF–Degerfors – mål för mål

Gästerna Degerfors fick en bra start på matchen. Marcus Rafferty gjorde målet framspelad av Richie Omorowa, redan i tionde minuten.

Malmö FF kvitterade till 1–1 strax före halvtidsvilan, genom Adrian Skogmar på pass av Hugo Bolin. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade 1–1.

Det här var Malmö FF:s åttonde oavgjorda match den här säsongen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Malmö FF med 4–1.

Malmö FF tar sig an Elfsborg i nästa match borta söndag 14 september 16.30. Degerfors möter Mjällby hemma lördag 13 september 15.00.

Malmö FF–Degerfors 1–1 (1–1)

Allsvenskan, Eleda Stadion

Mål: 0–1 (10) Marcus Rafferty (Richie Omorowa), 1–1 (43) Adrian Skogmar (Hugo Bolin).

Varningar, Malmö FF: Andrej Duric. Degerfors: Nasiru Moro, Leon Hien, Matvei Igonen, Kazper Karlsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Malmö FF: 2-2-1

Degerfors: 0-2-3

Nästa match:

Malmö FF: IF Elfsborg, borta, 14 september

Degerfors: Mjällby AIF, hemma, 13 september