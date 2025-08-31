Kryss för Malmö FF hemma mot Degerfors
- Oavgjort mellan Malmö FF och Degerfors
- Adrian Skogmar kvitterade i 43:e minuten
- Elfsborg blir nästa motstånd för Malmö FF
Malmö FF och Degerfors spelade oavgjort i mötet i Allsvenskan på Eleda Stadion på söndagen. Matchen slutade 1–1 (1–1).
Det var 13:e matchen i rad utan seger för Degerfors.
Malmö FF–Degerfors – mål för mål
Gästerna Degerfors fick en bra start på matchen. Marcus Rafferty gjorde målet framspelad av Richie Omorowa, redan i tionde minuten.
Malmö FF kvitterade till 1–1 strax före halvtidsvilan, genom Adrian Skogmar på pass av Hugo Bolin. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade 1–1.
Det här var Malmö FF:s åttonde oavgjorda match den här säsongen.
Säsongens första möte lagen emellan vann Malmö FF med 4–1.
Malmö FF tar sig an Elfsborg i nästa match borta söndag 14 september 16.30. Degerfors möter Mjällby hemma lördag 13 september 15.00.
Malmö FF–Degerfors 1–1 (1–1)
Allsvenskan, Eleda Stadion
Mål: 0–1 (10) Marcus Rafferty (Richie Omorowa), 1–1 (43) Adrian Skogmar (Hugo Bolin).
Varningar, Malmö FF: Andrej Duric. Degerfors: Nasiru Moro, Leon Hien, Matvei Igonen, Kazper Karlsson.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Malmö FF: 2-2-1
Degerfors: 0-2-3
Nästa match:
Malmö FF: IF Elfsborg, borta, 14 september
Degerfors: Mjällby AIF, hemma, 13 september
