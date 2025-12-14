Kryss för Milan hemma mot Sassuolo

Milan och Sassuolo kryssade

Armand Lauriente kvitterade i 77:e minuten

Verona nästa motståndare för Milan

Det blev en poäng var när Milan och Sassuolo spelade oavgjort i mötet i Serie A på söndagen. Matchen slutade 2–2 (1–1).

Det betyder att Milan gick obesegrade från planen för 14:e matchen i följd.

Milan–Sassuolo – mål för mål

Gästande Sassuolo gjorde första målet när Ismael Kone gjorde målet redan i 13:e minuten.

I 34:e minuten kvitterade Milan när Davide Bartesaghi hittade rätt på passning från Ruben Loftus-Cheek.

Direkt efter pausen ökade Davide Bartesaghi Milans ledning efter pass från Ruben Loftus-Cheek.

Armand Lauriente kvitterade för Sassuolo assisterad av Andrea Pinamonti i 77:e minuten. 2–2-målet blev matchens sista.

Lagen möts på nytt den 3 maj.

Nästa motstånd för Milan är Verona. Lagen möts söndag 28 december 12.30.

Milan–Sassuolo 2–2 (1–1)

Serie A

Mål: 0–1 (13) Ismael Kone, 1–1 (34) Davide Bartesaghi (Ruben Loftus-Cheek), 2–1 (47) Davide Bartesaghi (Ruben Loftus-Cheek), 2–2 (77) Armand Lauriente (Andrea Pinamonti).

Varningar, Milan: Ruben Loftus-Cheek. Sassuolo: Kristian Thorstvedt, Tarik Muharemovic, Alieu Fadera.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Milan: 3-2-0

Sassuolo: 2-2-1

Nästa match:

Milan: Verona, hemma, 28 december 12.30