Kryss för Mönchengladbach hemma mot Bayer Leverkusen

Oavgjort i mötet mellan Mönchengladbach och Bayer Leverkusen

Självmål kvitterade i 45:e minuten

Mönchengladbach nu tolfte, Bayer Leverkusen på femte plats

Hemmalaget Mönchengladbach och Bayer Leverkusen tog en poäng var i mötet i Bundesliga. Matchen slutade 1–1 (1–1).

Mönchengladbach–Bayer Leverkusen – mål för mål

Yannik Engelhardt öppnade målskyttet redan i tionde minuten och gav Mönchengladbach en tidig ledning. Bayer Leverkusen kvitterade till 1–1 i 45:e minuten.

För Bayer Leverkusen gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen medan Mönchengladbach är på tolfte plats.

I nästa match möter Mönchengladbach Eintracht Frankfurt borta och Bayer Leverkusen möter St Pauli hemma. Båda matcherna spelas lördag 14 februari 15.30.

Mönchengladbach–Bayer Leverkusen 1–1 (1–1)

Bundesliga, Borussia-Park

Mål: 1–0 (10) Yannik Engelhardt, 1–1 (45) Självmål.

Varningar, Mönchengladbach: Kevin Diks, Kevin Stoeger, Eugen Polanski. Bayer Leverkusen: Patrik Schick, Exequiel Palacios, Martin Terrier, Kasper Hjulmand.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mönchengladbach: 0-3-2

Bayer Leverkusen: 2-1-2

Nästa match:

Mönchengladbach: Eintracht Frankfurt, borta, 14 februari 15.30

Bayer Leverkusen: St Pauli, hemma, 14 februari 15.30