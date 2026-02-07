Kryss för Mönchengladbach hemma mot Bayer Leverkusen
- Oavgjort i mötet mellan Mönchengladbach och Bayer Leverkusen
- Självmål kvitterade i 45:e minuten
- Mönchengladbach nu tolfte, Bayer Leverkusen på femte plats
Hemmalaget Mönchengladbach och Bayer Leverkusen tog en poäng var i mötet i Bundesliga. Matchen slutade 1–1 (1–1).
Mönchengladbach–Bayer Leverkusen – mål för mål
Yannik Engelhardt öppnade målskyttet redan i tionde minuten och gav Mönchengladbach en tidig ledning. Bayer Leverkusen kvitterade till 1–1 i 45:e minuten.
För Bayer Leverkusen gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen medan Mönchengladbach är på tolfte plats.
I nästa match möter Mönchengladbach Eintracht Frankfurt borta och Bayer Leverkusen möter St Pauli hemma. Båda matcherna spelas lördag 14 februari 15.30.
Mönchengladbach–Bayer Leverkusen 1–1 (1–1)
Bundesliga, Borussia-Park
Mål: 1–0 (10) Yannik Engelhardt, 1–1 (45) Självmål.
Varningar, Mönchengladbach: Kevin Diks, Kevin Stoeger, Eugen Polanski. Bayer Leverkusen: Patrik Schick, Exequiel Palacios, Martin Terrier, Kasper Hjulmand.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Mönchengladbach: 0-3-2
Bayer Leverkusen: 2-1-2
Nästa match:
Mönchengladbach: Eintracht Frankfurt, borta, 14 februari 15.30
Bayer Leverkusen: St Pauli, hemma, 14 februari 15.30
