Kryss för Mönchengladbach hemma mot Heidenheim

2–2 mellan Mönchengladbach och Heidenheim

Franck Honorat kvitterade i 74:e minuten

Mönchengladbach nu 13:e, Heidenheim på 18:e plats

Mönchengladbach och Heidenheim kryssade i mötet i Bundesliga på Borussia-Park på lördagen. Matchen slutade 2–2 (1–1).

Mönchengladbach–Heidenheim – mål för mål

Mönchengladbach tog en tidig ledning när Wael Mohya gjorde målet redan i 16:e minuten. Heidenheim kvitterade till 1–1 i 26:e minuten när Patrick Mainka hittade rätt på passning från Niklas Dorsch.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Marnon-Thomas Busch och gav Heidenheim ledningen. I den 74:e minuten kvitterade Franck Honorat för Mönchengladbach. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Mönchengladbach stannar därmed på 13:e plats och Heidenheim sist, på 18:e plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Mönchengladbach med 3–0.

Nästa motstånd för Mönchengladbach är Red Bull Leipzig. Heidenheim tar sig an Union Berlin hemma. Båda matcherna spelas lördag 11 april 15.30.

Mönchengladbach–Heidenheim 2–2 (1–1)

Bundesliga, Borussia-Park

Mål: 1–0 (16) Wael Mohya, 1–1 (26) Patrick Mainka (Niklas Dorsch), 1–2 (64) Marnon-Thomas Busch, 2–2 (74) Franck Honorat.

Varningar, Mönchengladbach: Nico Elvedi, Kevin Diks, Jens Castrop, Yannik Engelhardt.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mönchengladbach: 2-2-1

Heidenheim: 0-2-3

