Kryss för Örebro Syrianska och Karlberg

Oavgjort i mötet mellan Örebro Syrianska och Karlberg

Monimon De Louis-Florian Yonsian kvitterade i 80:e minuten

Örebro Syrianska nu 15:e, Karlberg på sjätte plats

Örebro Syrianska och Karlberg tog en poäng var i mötet i Ettan norra herr på Mellringe IP. Matchen slutade 1–1 (0–0).

– Första halvlek till Karlberg och andra till oss. Oavgjort var nog rättvist. Anledningen till att vi inte vinner är framförallt att vi inte är tillräckligt rejäla i duellspel och inte modiga eller smarta nog i spelet med boll. Vi ger det ett ordentligt försök sista 20 minutrarna och kunde avgjort med tanke på lägen och situationer, kommenterade Örebro Syrianskas assisterande tränare Kenneth Blomberg efter matchen.

Karlbergs assisterande tränare Jonathan Svensson tyckte till om matchen:

– Vi utnyttjar inte våra lägen. Smolk att vi inte genom vårt stora övertag över hela matchen åker hem med tre poäng.

Örebro Syrianska–Karlberg – mål för mål

Kamil Dudziak gjorde 1–0 för Karlberg efter pausen.

Monimon De Louis-Florian Yonsian kvitterade för Örebro Syrianska med knappa kvarten kvar. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Örebro Syrianska har en seger, en oavgjord och tre förluster och 5–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Karlberg har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 12–8 i målskillnad. Det här var Örebro Syrianskas tredje oavgjorda match den här säsongen.

Det här betyder att Örebro Syrianska är kvar på 15:e plats och Karlberg stannar på sjätte plats, i tabellen. Så sent som den 19 september låg Karlberg på tionde plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Karlbergs BK med 4–1.

I nästa match möter Örebro Syrianska Enköping SK Herr hemma på fredag 10 oktober 19.30. Karlberg möter Vasalund lördag 11 oktober 13.00 hemma.

Örebro Syrianska–Karlberg 1–1 (0–0)

Ettan norra herr, Mellringe IP

Mål: 0–1 (53) Kamil Dudziak, 1–1 (80) Monimon De Louis-Florian Yonsian.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Örebro Syrianska: 1-1-3

Karlberg: 3-1-1

Nästa match:

Örebro Syrianska: Enköpings SK FK, hemma, 10 oktober

Karlberg: Vasalunds IF, hemma, 11 oktober