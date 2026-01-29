Panathinaikos klart för kval efter oavgjort mot Roma

Oavgjort i mötet mellan Panathinaikos och Roma

Jan Ziolkowski kvitterade i 80:e minuten

Panathinaikos nu 20:e, Roma på åttonde plats

Efter oavgjort, 1–1 (0–0), på hemmaplan mot Roma står det klart att Panathinaikos efter en bra säsong i Europa League är klart för kval.

Panathinaikos–Roma – mål för mål

I den 15:e minuten fick Roma Gianluca Mancini utvisad.

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 58:e minuten innan Vicente Taborda gav Panathinaikos ledningen. Jan Ziolkowski kvitterade för Roma i 80:e minuten. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Panathinaikos har två segrar och tre oavgjorda och 5–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Roma har fyra vinster och en oavgjord och 10–2 i målskillnad.

Resultaten i sista omgången innebär att Panathinaikos slutar på 20:e plats och Roma på åttonde plats. Panathinaikos var på 15:e plats i tabellen för åtta dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Panathinaikos–Roma 1–1 (0–0)

Europa League, Athens Olympic Stadium

Mål: 1–0 (58) Vicente Taborda, 1–1 (80) Jan Ziolkowski.

Varningar, Panathinaikos: Manolis Siopis.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Panathinaikos: 2-3-0

Roma: 4-1-0