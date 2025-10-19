Kryss för Rennes hemma mot Auxerre
- Rennes och Auxerre kryssade
- Lassine Sinayoko kvitterade i 72:a minuten
- Niza nästa för Rennes
Det blev delad pott när Rennes tog emot Auxerre i Ligue 1 herr. Slutresultatet skrevs till 2–2 (1–1).
Det betyder att Rennes gick obesegrade från planen för sjätte matchen i följd.
Det var Rennes fjärde match i rad utan seger.
Rennes–Auxerre – mål för mål
Auxerre startade matchen bäst och tog ledningen när Danny Namaso slog till redan i åttonde minuten.
I 18:e minuten kvitterade Rennes när Breel Embolo hittade rätt. Seko Fofana fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela och gav Rennes ledningen.
I 72:a minuten kvitterade Lassine Sinayoko för Auxerre på straff. 2–2-målet blev matchens sista.
Det här var Rennes femte oavgjorda match den här säsongen.
Lagen möts på nytt på Stade de l’Abbe-Deschamps den 22 februari.
I nästa match möter Rennes Niza hemma och Auxerre möter Le Havre hemma. Båda matcherna spelas söndag 26 oktober 17.15.
Rennes–Auxerre 2–2 (1–1)
Ligue 1 herr, Roazhon Park
Mål: 0–1 (8) Danny Namaso, 1–1 (18) Breel Embolo, 2–1 (56) Seko Fofana, 2–2 (72) Lassine Sinayoko.
Varningar, Rennes: Anthony Rouault. Auxerre: Clement Akpa, Assane Diousse.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Rennes: 1-4-0
Auxerre: 1-1-3
Nästa match:
Rennes: Nice, hemma, 26 oktober
Auxerre: AC Le Havre, hemma, 26 oktober
