Kryss för Rennes hemma mot Auxerre

Rennes och Auxerre kryssade

Lassine Sinayoko kvitterade i 72:a minuten

Niza nästa för Rennes

Det blev delad pott när Rennes tog emot Auxerre i Ligue 1 herr. Slutresultatet skrevs till 2–2 (1–1).

Det betyder att Rennes gick obesegrade från planen för sjätte matchen i följd.

Det var Rennes fjärde match i rad utan seger.

Rennes–Auxerre – mål för mål

Auxerre startade matchen bäst och tog ledningen när Danny Namaso slog till redan i åttonde minuten.

I 18:e minuten kvitterade Rennes när Breel Embolo hittade rätt. Seko Fofana fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela och gav Rennes ledningen.

I 72:a minuten kvitterade Lassine Sinayoko för Auxerre på straff. 2–2-målet blev matchens sista.

Det här var Rennes femte oavgjorda match den här säsongen.

Lagen möts på nytt på Stade de l’Abbe-Deschamps den 22 februari.

I nästa match möter Rennes Niza hemma och Auxerre möter Le Havre hemma. Båda matcherna spelas söndag 26 oktober 17.15.

Rennes–Auxerre 2–2 (1–1)

Ligue 1 herr, Roazhon Park

Mål: 0–1 (8) Danny Namaso, 1–1 (18) Breel Embolo, 2–1 (56) Seko Fofana, 2–2 (72) Lassine Sinayoko.

Varningar, Rennes: Anthony Rouault. Auxerre: Clement Akpa, Assane Diousse.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rennes: 1-4-0

Auxerre: 1-1-3

Nästa match:

Rennes: Nice, hemma, 26 oktober

Auxerre: AC Le Havre, hemma, 26 oktober