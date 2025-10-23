Kryss för Strasbourg hemma mot Jagiellonia

Oavgjort i mötet mellan Strasbourg och Jagiellonia

Joaquin Panichelli kvitterade i 79:e minuten

Häcken blir nästa motstånd för Strasbourg

Strasbourg och Jagiellonia delade på poängen i mötet på Stade de la Meinau i Conference League herr. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Strasbourg–Jagiellonia – mål för mål

Efter pausen slog Dusan Stojinovic till på pass av Taras Romanczuk och gav Jagiellonia ledningen.

Joaquin Panichelli kvitterade för Strasbourg i 79:e minuten. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

På torsdag 6 november 21.00 spelar Strasbourg borta mot Häcken och Jagiellonia borta mot Shkendija.

Strasbourg–Jagiellonia 1–1 (0–0)

Conference League herr, Stade de la Meinau

Mål: 0–1 (52) Dusan Stojinovic (Taras Romanczuk), 1–1 (79) Joaquin Panichelli.

Varningar, Strasbourg: Valentin Barco, Andrew Omobamidele, Mathis Amougou. Jagiellonia: Taras Romanczuk, Bernardo Vital, Pozo, Youssuf Sylla.

Nästa match:

Strasbourg: BK Häcken, borta, 6 november

Jagiellonia: FK Shkendija, borta, 6 november