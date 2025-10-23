Kryss för Strasbourg hemma mot Jagiellonia
- Oavgjort i mötet mellan Strasbourg och Jagiellonia
- Joaquin Panichelli kvitterade i 79:e minuten
- Häcken blir nästa motstånd för Strasbourg
Strasbourg och Jagiellonia delade på poängen i mötet på Stade de la Meinau i Conference League herr. Matchen slutade 1–1 (0–0).
Strasbourg–Jagiellonia – mål för mål
Efter pausen slog Dusan Stojinovic till på pass av Taras Romanczuk och gav Jagiellonia ledningen.
Joaquin Panichelli kvitterade för Strasbourg i 79:e minuten. Det fastställde slutresultatet till 1–1.
På torsdag 6 november 21.00 spelar Strasbourg borta mot Häcken och Jagiellonia borta mot Shkendija.
Strasbourg–Jagiellonia 1–1 (0–0)
Conference League herr, Stade de la Meinau
Mål: 0–1 (52) Dusan Stojinovic (Taras Romanczuk), 1–1 (79) Joaquin Panichelli.
Varningar, Strasbourg: Valentin Barco, Andrew Omobamidele, Mathis Amougou. Jagiellonia: Taras Romanczuk, Bernardo Vital, Pozo, Youssuf Sylla.
Nästa match:
Strasbourg: BK Häcken, borta, 6 november
Jagiellonia: FK Shkendija, borta, 6 november
