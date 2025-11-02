Kryss för Torino och Pisa

Oavgjort mellan Torino och Pisa

Che Adams kvitterade i 45:e minuten

Juventus nästa motståndare för Torino

Hemmalaget Torino och Pisa tog en poäng var i mötet i Serie A. Matchen slutade 2–2 (2–2).

Torino–Pisa – mål för mål

Stefano Moreo slog till redan i 13:e minuten och gav gästande Pisa ledningen.

Pisa ökade ledningen till 0–2 efter en knapp halvtimme på nytt genom Stefano Moreo på straff.

Torino reducerade till 1–2 strax före paus genom Giovanni Simeone.

Torino kvitterade till 2–2 på stopptid i första halvleken genom Che Adams. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade 2–2.

Det här var Torinos fjärde oavgjorda match den här säsongen.

När lagen möttes senast vann Torino med 1–0.

Nästa motstånd för Torino är Juventus. Lagen möts lördag 8 november 18.00.

Torino–Pisa 2–2 (2–2)

Serie A

Mål: 0–1 (13) Stefano Moreo, 0–2 (29) Stefano Moreo, 1–2 (42) Giovanni Simeone, 2–2 (45) Che Adams.

Varningar, Torino: Marcus Pedersen, Cesare Casadei. Pisa: Malthe Hojholt.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Torino: 2-3-0

Pisa: 0-4-1

Nästa match:

Torino: Juventus, borta, 8 november