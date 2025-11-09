Kryss för Toulouse mot Lorient efter Sidibes kvittering

Lorient och Toulouse kryssade

Djibril Sidibe kvitterade i 65:e minuten

Nantes nästa motstånd för Lorient

Lorients Pablo Pagis öppnade målskyttet i första halvlek hemma mot Toulouse i Ligue 1 herr. I andra halvlek kvitterade Toulouse genom Djibril Sidibe efter 65 minuters spel. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.

Matchen blev den fjärde i rad utan seger för Toulouse.

Lorient–Toulouse – mål för mål

Pablo Pagis gjorde 1–0 till Lorient strax före halvtidsvilan på straff. I 65:e minuten slog Djibril Sidibe till på straff och kvitterade för Toulouse. 1–1-målet blev matchens sista.

Den 22 mars möts lagen återigen, då på Stadium de Toulouse.

Nästa motstånd för Toulouse är Angers. Lagen möts söndag 23 november 17.15 på Stadium de Toulouse.

Lorient–Toulouse 1–1 (1–0)

Ligue 1 herr, Stade Yves Allainmat-Le Moustoir

Mål: 1–0 (44) Pablo Pagis, 1–1 (65) Djibril Sidibe.

Varningar, Toulouse: Cristian Casseres Jr, Rafik Messali, Charlie Cresswell, Alexis Vossah.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lorient: 0-3-2

Toulouse: 1-3-1

Nästa match:

Toulouse: Angers SCO, hemma, 23 november