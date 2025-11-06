Kryss för Utrecht och Porto

Utrecht och Porto kryssade

Borja Sainz kvitterade i 66:e minuten

Utrecht nu 32:a, Porto på 14:e plats

Utrecht och Porto kryssade i mötet i Europa League på Stadion Galgenwaard på torsdagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Det var Utrechts fjärde match i rad utan seger.

Utrecht–Porto – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål under första halvlek men efter pausen slog Miguel Rodriguez till på pass av Souffian El Karouani och gav Utrecht ledningen.

I 66:e minuten slog Borja Sainz till och kvitterade för Porto. 1–1-målet blev matchens sista.

I den 66:e minuten fick Utrecht Vasilis Barkas utvisad och under de sista 24 minuterna fick laget spela med en spelare mindre.

För Utrecht gör resultatet att laget nu ligger på 32:a plats i tabellen medan Porto är på 14:e plats.

Torsdag 27 november spelar Utrecht borta mot Real Betis 21.00 och Porto mot Niza hemma 18.45 på Estadio do Dragao.

Utrecht–Porto 1–1 (0–0)

Europa League, Stadion Galgenwaard

Mål: 1–0 (48) Miguel Rodriguez (Souffian El Karouani), 1–1 (66) Borja Sainz.

Varningar, Utrecht: Siebe Horemans, Gjivai Zechiel, Davy Van Den Berg. Porto: Pepe, Martim Fernandes, Victor Froholdt, Alberto Costa, Dominik Prpic.

Utvisningar, Utrecht: Vasilis Barkas.

Nästa match:

Utrecht: Real Betis, borta, 27 november

Porto: Nice, hemma, 27 november