Kryss för Valencia hemma mot Real Betis

Oavgjort mellan Valencia och Real Betis

Luis Rioja kvitterade i 82:a minuten

Levante nästa motståndare för Valencia

Valencia och Real Betis kryssade i mötet i La Liga på Mestalla på söndagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Valencia–Real Betis – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 74:e minuten innan Cucho Hernandez gav Real Betis ledningen framspelad av Abde Ezzalzouli. Målet var Cucho Hernandez femte i La Liga.

Luis Rioja såg till att Valencia kvitterade med åtta minuter kvar att spela. 1–1-målet blev matchens sista.

Det här var Valencias fjärde oavgjorda match den här säsongen.

Den 1 februari tar lagen sig an varandra igen.

Fredag 21 november 21.00 spelar Valencia hemma mot Levante. Real Betis möter Girona hemma på Benito Villamarín söndag 23 november 16.15.

Valencia–Real Betis 1–1 (0–0)

La Liga, Mestalla

Mål: 0–1 (74) Cucho Hernandez (Abde Ezzalzouli), 1–1 (82) Luis Rioja.

Varningar, Valencia: Pepelu, Cesar Tarrega, Jose Gaya. Real Betis: Abde Ezzalzouli, Natan, Valentin Gomez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Valencia: 0-2-3

Real Betis: 2-2-1

Nästa match:

Valencia: UD Levante, hemma, 21 november

Real Betis: Girona, hemma, 23 november