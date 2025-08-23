Mallorca och Celta Vigo kryssade

Mateu Morey kvitterade i 87:e minuten

Real Madrid nästa motståndare för Mallorca

I 87:e minuten slog Mateu Morey till och gjorde 1–1. Det räddade en poäng för Mallorca i mötet med Celta Vigo i La Liga. Bortalaget hade ledningen med 0–1 i slutet av matchen, men Moreys fullträff för Mallorca gjorde att matchen på lördagen slutade oavgjort.

Mallorca–Celta Vigo – mål för mål

Matchen var mållös till Celta Vigo tog ledningen i 38:e minuten, genom Javi Rueda. Kvitteringen kom med tre minuter kvar att spela, när Mateu Morey slog till och gjorde mål för Mallorca. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Celta Vigo med 2–1.

Lagen möts på nytt den 22 februari.

Mallorca tar sig an Real Madrid i nästa match borta lördag 30 augusti 21.30. Celta Vigo möter Real Betis hemma onsdag 27 augusti 21.00.

Mallorca–Celta Vigo 1–1 (0–1)

La Liga

Mål: 0–1 (38) Javi Rueda, 1–1 (87) Mateu Morey.

Varningar, Mallorca: Antonio Sanchez, Omar Mascarell, Takuma Asano. Celta Vigo: Carlos Dominguez, Hugo Sotelo.

Nästa match:

Mallorca: Real Madrid, borta, 30 augusti

Celta Vigo: Real Betis, hemma, 27 augusti