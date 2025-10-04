Kryss i 89:e minuten för Degerfors mot Djurgården

1–1 mellan Degerfors och Djurgården

Dijan Vukojevic kvitterade i 89:e minuten

HBK nästa motstånd för Degerfors

I 89:e minuten slog Dijan Vukojevic till och gjorde 1–1. Det räddade en poäng för Degerfors i mötet med Djurgården i Allsvenskan på Stora Valla. Bortalaget hade ledningen med 0–1 i slutet av matchen, men Vukojevics fullträff för Degerfors gjorde att matchen på lördagen slutade oavgjort.

Det var elfte matchen i rad utan förlust för Djurgården.

Degerfors–Djurgården – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 58:e minuten innan Jeppe Okkels gav Djurgården ledningen.

Kvitteringen kom i matchens absoluta slutskede, med en minut kvar att spela när Dijan Vukojevic slog till och gjorde mål för Degerfors. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Det här var Degerfors femte oavgjorda match den här säsongen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Djurgårdens IF med 5–1.

Måndag 20 oktober 19.00 spelar Degerfors hemma mot HBK. Djurgården möter GAIS borta på Gamla Ullevi söndag 19 oktober 14.00.

Degerfors–Djurgården 1–1 (0–0)

Allsvenskan, Stora Valla

Mål: 0–1 (58) Jeppe Okkels, 1–1 (89) Dijan Vukojevic.

Varningar, Degerfors: Leon Hien, Sebastian 93 Ohlsson, Philippe Ndinga. Djurgården: Oskar Fallenius, Adam Ståhl, Daniel Stensson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Degerfors: 2-2-1

Djurgården: 3-2-0

Nästa match:

Degerfors: Halmstads BK, hemma, 20 oktober

Djurgården: Gais, borta, 19 oktober