Kryss i mötet mellan Angers och Monaco

- Angers och Monaco kryssade
- Sidiki Cherif kvitterade i 85:e minuten
- Angers nu 17:e, Monaco på femte plats
Det blev en poäng var när Angers och Monaco spelade oavgjort i mötet i Ligue 1 herr på Stade Raymond Kopa på lördagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).
Angers–Monaco – mål för mål
Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 72:a minuten innan Folarin Balogun gav Monaco ledningen.
Sidiki Cherif såg till att Angers kvitterade med fem minuter kvar att spela. 1–1-målet blev matchens sista.
Det här var Angers tredje oavgjorda match den här säsongen.
Det här betyder att Angers ligger kvar på 17:e plats i tabellen och Monaco på femte plats.
Lagen spelar mot varandra igen den 1 mars på Stade Louis II.
I nästa omgång har Angers Lorient hemma på Stade Raymond Kopa, söndag 26 oktober 17.15. Monaco spelar hemma mot Toulouse lördag 25 oktober 19.00.
Angers–Monaco 1–1 (0–0)
Ligue 1 herr, Stade Raymond Kopa
Mål: 0–1 (72) Folarin Balogun, 1–1 (85) Sidiki Cherif.
Varningar, Angers: Carlens Arcus, Sidiki Cherif. Monaco: Mohammed Salisu, Jordan Teze.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Angers: 0-2-3
Monaco: 2-2-1
Nästa match:
Angers: Lorient, hemma, 26 oktober
Monaco: Toulouse FC, hemma, 25 oktober
