Kryss i mötet mellan Angers och Monaco

Angers och Monaco kryssade

Sidiki Cherif kvitterade i 85:e minuten

Angers nu 17:e, Monaco på femte plats

Det blev en poäng var när Angers och Monaco spelade oavgjort i mötet i Ligue 1 herr på Stade Raymond Kopa på lördagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Angers–Monaco – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 72:a minuten innan Folarin Balogun gav Monaco ledningen.

Sidiki Cherif såg till att Angers kvitterade med fem minuter kvar att spela. 1–1-målet blev matchens sista.

Det här var Angers tredje oavgjorda match den här säsongen.

Det här betyder att Angers ligger kvar på 17:e plats i tabellen och Monaco på femte plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 1 mars på Stade Louis II.

I nästa omgång har Angers Lorient hemma på Stade Raymond Kopa, söndag 26 oktober 17.15. Monaco spelar hemma mot Toulouse lördag 25 oktober 19.00.

Angers–Monaco 1–1 (0–0)

Ligue 1 herr, Stade Raymond Kopa

Mål: 0–1 (72) Folarin Balogun, 1–1 (85) Sidiki Cherif.

Varningar, Angers: Carlens Arcus, Sidiki Cherif. Monaco: Mohammed Salisu, Jordan Teze.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Angers: 0-2-3

Monaco: 2-2-1

Nästa match:

Angers: Lorient, hemma, 26 oktober

Monaco: Toulouse FC, hemma, 25 oktober