Kryss i mötet mellan Umeå och Jitex BK

Umeå och Jitex BK kryssade

Amanda Ebbesson kvitterade i 83:e minuten

Uppsala IK Dam blir nästa motstånd för Umeå

Umeå och Jitex BK delade på poängen i mötet på Umeå Energi Arena i Elitettan. Matchen slutade 3–3 (1–1).

Umeå–Jitex BK – mål för mål

Jitex BK tog ledningen i 21:a minuten genom Ida Kjellman.

I 36:e minuten kvitterade Umeå när Nicole Robertson slog till. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Ida Kjellman återigen och gav Jitex BK ledningen.

I 60:e minuten nätade Nicole Robertson på nytt och kvitterade för Umeå.

Laget tog ledningen bara fem minuter senare genom Tilda Sörlén.

Med sju minuter kvar att spela kvitterade Jitex BK genom Amanda Ebbesson. 3–3-målet blev matchens sista.

Det här var Umeås nionde oavgjorda match den här säsongen.

Nästa motstånd för Umeå är Uppsala IK Dam. Lagen möts lördag 1 november 13.00 på Studenternas. Jitex BK tar sig an Sunnanå hemma söndag 2 november 12.00.

Umeå–Jitex BK 3–3 (1–1)

Elitettan, Umeå Energi Arena

Mål: 0–1 (21) Ida Kjellman, 1–1 (36) Nicole Robertson, 1–2 (56) Ida Kjellman, 2–2 (60) Nicole Robertson, 3–2 (65) Tilda Sörlén, 3–3 (83) Amanda Ebbesson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Umeå: 1-3-1

Jitex BK: 1-3-1

Nästa match:

Umeå: IK Uppsala Fotboll, borta, 1 november

Jitex BK: Sunnanå SK, hemma, 2 november