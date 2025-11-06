Kryss mellan AEK Aten och Shamrock Rovers efter svängig match

Oavgjort mellan AEK Aten och Shamrock Rovers

Luka Jovic kvitterade på tilläggstid

AEK Aten nu 15:e, Shamrock Rovers på 31:a plats

AEK Aten mötte Shamrock Rovers hemma på OPAP Arena på torsdagen. I första halvlek var det Shamrock Rovers som tog greppet om matchen med en 1–0-ledning. Men i andra halvlek kom AEK Aten in i matchen. Laget hämtade i kapp underläget och matchen i Conference League herr slutade 1–1.

AEK Aten–Shamrock Rovers – mål för mål

Shamrock Rovers tog ledningen i 21:a minuten genom Graham Burke på straff. Kvitteringen kom på övertid när Luka Jovic slog till och gjorde mål på straff för AEK Aten. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Det här betyder att AEK Aten nu ligger på 15:e plats i tabellen och Shamrock Rovers är på 31:a plats.

Nästa motstånd för Shamrock Rovers är Shaktar Donetsk. Lagen möts torsdag 27 november 21.00.

AEK Aten–Shamrock Rovers 1–1 (0–1)

Conference League herr, OPAP Arena

Mål: 0–1 (21) Graham Burke, 1–1 (90) Luka Jovic.

Varningar, Shamrock Rovers: Graham Burke, Dylan Watts, Dan Cleary, Darragh Nugent.

Nästa match:

Shamrock Rovers: FC Shakhtar Donetsk, hemma, 27 november