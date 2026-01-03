Kryss mellan Niza och Strasbourg efter svängig match

Kryss mellan Niza och Strasbourg

Elye Wahi kvitterade i 54:e minuten

Toulouse nästa motstånd för Niza

Niza mötte Strasbourg hemma på Allianz Riviera på lördagen. I första halvlek var det Strasbourg som tog greppet om matchen med en 1–0-ledning. Men i andra halvlek kom Niza in i matchen. Laget hämtade i kapp underläget och matchen i Ligue 1 herr slutade 1–1.

Niza–Strasbourg – mål för mål

Joaquin Panichelli slog till på straff redan i 13:e minuten och gav Strasbourg en tidig ledning.

I 54:e minuten slog Elye Wahi till och kvitterade för Niza. Det blev också matchens sista mål.

Den 5 april möts lagen återigen, då på Stade de la Meinau.

Nästa motstånd för Strasbourg är Metz. Lagen möts söndag 18 januari 15.00 på Stade de la Meinau.

Niza–Strasbourg 1–1 (0–1)

Ligue 1 herr, Allianz Riviera

Mål: 0–1 (13) Joaquin Panichelli, 1–1 (54) Elye Wahi.

Varningar, Niza: Kojo Peprah Oppong. Strasbourg: Ismael Doukoure, Mathis Amougou.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Niza: 0-1-4

Strasbourg: 0-2-3

Nästa match:

Strasbourg: Metz, hemma, 18 januari 15.00