Kryss mellan Strasbourg och Lens efter svängig match
- Oavgjort i mötet mellan Strasbourg och Lens
- Mamadou Sangare kvitterade i 62:a minuten
- Strasbourg nu sjunde, Lens på andra plats
Strasbourg mötte Lens hemma på Stade de la Meinau på fredagen. I första halvlek var det Strasbourg som tog greppet om matchen med en 1–0-ledning. Men i andra halvlek kom Lens in i matchen. Laget hämtade i kapp underläget och matchen i Ligue 1 herr slutade 1–1.
Strasbourg–Lens – mål för mål
Joaquin Panichelli öppnade målskyttet redan i 18:e minuten och gav Strasbourg en tidig ledning.
Mamadou Sangare fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela och kvitterade för Lens. Det fastställde slutresultatet till 1–1.
Strasbourg stannar därmed på sjunde plats och Lens på andra plats i tabellen.
När lagen senast möttes vann Lens med 1–0.
Nästa motstånd för Strasbourg är Auxerre. Lagen möts lördag 7 mars 19.00 på Stade de l’Abbe-Deschamps.
Strasbourg–Lens 1–1 (1–0)
Ligue 1 herr, Stade de la Meinau
Mål: 1–0 (18) Joaquin Panichelli, 1–1 (62) Mamadou Sangare.
Varningar, Strasbourg: Abdoul Ouattara, Julio Enciso. Lens: Adrien Thomasson, Matthieu Udol.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Strasbourg: 1-2-2
Lens: 3-1-1
Nästa match:
Strasbourg: Auxerre, borta, 7 mars 19.00
