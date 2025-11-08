Kryss på övertid för Bayern München mot Union Berlin

Kryss mellan Union Berlin och Bayern München

Harry Kane kvitterade på tilläggstid

Union Berlin nu tionde, Bayern München på första plats

På övertid slog Harry Kane till och gjorde 2–2. Det räddade en poäng för Bayern München i mötet med Union Berlin i Bundesliga på An der alten Forsterei. Hemmalaget hade ledningen med 2–1 i slutet av matchen, men Kanes fullträff för Bayern München gjorde att matchen på lördagen slutade oavgjort.

Därmed tog Bayern Münchens svit med nio raka segrar slut och laget tappade poäng första gången den här säsongen.

Union Berlin–Bayern München – mål för mål

Union Berlin tog ledningen i 27:e minuten genom Danilho Doekhi.

Bayern München kvitterade till 1–1 i 38:e minuten när Luis Diaz slog till. Danilho Doekhi såg med sju minuter kvar att spela till att Union Berlin tog ledningen.

Kvitteringen kom på tilläggstid när Harry Kane slog till och gjorde mål för Bayern München. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Det här var Union Berlins tredje oavgjorda match den här säsongen.

Resultatet innebär att Union Berlin ligger kvar på tionde plats och Bayern München toppar tabellen.

Den 21 mars möts lagen återigen, då på Allianz Arena.

I nästa omgång har Union Berlin St Pauli borta på Millerntor-Stadion, söndag 23 november 17.30. Bayern München spelar hemma mot Freiburg lördag 22 november 15.30.

Union Berlin–Bayern München 2–2 (1–1)

Bundesliga, An der alten Forsterei

Mål: 1–0 (27) Danilho Doekhi, 1–1 (38) Luis Diaz, 2–1 (83) Danilho Doekhi, 2–2 (90) Harry Kane.

Varningar, Union Berlin: Janik Haberer, Danilho Doekhi. Bayern München: Josip Stanisic, Konrad Laimer, Michael Olise.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Union Berlin: 1-2-2

Bayern München: 4-1-0

Nästa match:

Union Berlin: St Pauli, borta, 23 november

Bayern München: SC Freiburg, hemma, 22 november