Kryss på övertid för PSV mot Olympiacos

Oavgjort i mötet mellan Olympiacos och PSV

Ricardo Pepi kvitterade på tilläggstid

Olympiacos nu 31:a, PSV på 17:e plats

På övertid slog Ricardo Pepi till och gjorde 1–1. Det räddade en poäng för PSV i mötet med Olympiacos i Champions League på Georgios Karaiskakis. Hemmalaget hade ledningen med 1–0 i slutet av matchen, men Pepis fullträff för PSV gjorde att matchen på tisdagen slutade oavgjort.

Olympiacos–PSV – mål för mål

Gelson Martins slog till redan i 17:e minuten och gav Olympiacos ledningen. Kvitteringen kom på stopptid när Ricardo Pepi slog till och gjorde mål för PSV. 1–1-målet blev matchens sista.

Olympiacos ligger på 31:a plats i tabellen efter matchen medan PSV ligger på 17:e plats.

Nästa motstånd för PSV är Liverpool. Lagen möts onsdag 26 november 21.00 på Anfield.

Olympiacos–PSV 1–1 (1–0)

Champions League, Georgios Karaiskakis

Mål: 1–0 (17) Gelson Martins, 1–1 (90) Ricardo Pepi.

Varningar, Olympiacos: Lorenzo Scipioni. PSV: Ivan Perisic.

Nästa match:

PSV: Liverpool, borta, 26 november