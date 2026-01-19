Kryss på övertid för Sevilla mot Elche

Elche och Sevilla kryssade

Akor Adams kvitterade på tilläggstid

Elche nu åttonde, Sevilla på 16:e plats

På övertid slog Akor Adams till och gjorde 2–2. Det räddade en poäng för Sevilla i mötet med Elche i La Liga på Estadio Martinez Valero. Hemmalaget hade ledningen med 2–1 i slutet av matchen, men Adams fullträff för Sevilla gjorde att matchen på måndagen slutade oavgjort.

Matchen blev den fjärde i rad utan seger för Sevilla.

Elche–Sevilla – mål för mål

Elche tog en tidig ledning när Aleix Febas gjorde målet redan i 14:e minuten.

I 55:e minuten nätade German Valera framspelad av Marc Aguado och gjorde 2–0. I den 75:e minuten reducerade Akor Adams för Sevilla. Kvitteringen kom på övertid när Akor Adams på nytt slog till och gjorde mål på straff för Sevilla. Det fastställde slutresultatet till 2–2. Målet var Akor Adams femte i La Liga.

I tabellen innebär det här att Elche nu ligger på åttonde plats i tabellen. Sevilla är på 16:e plats. Sevilla har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 20 december låg laget på tionde plats.

Nästa motstånd för Sevilla är Atlethic Bilbao. Lagen möts lördag 24 januari 18.30 på Estadio R. Sanchez Pizjuan.

Elche–Sevilla 2–2 (1–0)

La Liga, Estadio Martinez Valero

Mål: 1–0 (14) Aleix Febas, 2–0 (55) German Valera (Marc Aguado), 2–1 (75) Akor Adams, 2–2 (90) Akor Adams.

Varningar, Elche: Yago Santiago, Bambo Diaby, Victor Chust. Sevilla: Batista Mendy.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Elche: 1-2-2

Sevilla: 1-1-3

Nästa match:

Sevilla: Athletic Bilbao, hemma, 24 januari 18.30