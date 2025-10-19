Kvittering i 87:e minuten av Grifo när Freiburg räddade poäng mot Eintracht Frankfurt
- Oavgjort mellan Freiburg och Eintracht Frankfurt
- Vincenzo Grifo kvitterade i 87:e minuten
- Freiburg nu tionde, Eintracht Frankfurt på sjunde plats
Det såg länge mörkt ut för Freiburg i mötet med Eintracht Frankfurt, som ledde med 1–2 i slutet av matchen i Bundesliga på Europa-Park-Stadion. Men i 87:e minuten slog Vincenzo Grifo till och räddade en poäng för Freiburg. Det blev oavgjort, 2–2 (1–2), i matchen på söndagen.
Freiburg–Eintracht Frankfurt – mål för mål
Derry Scherhant gjorde 1–0 till Freiburg efter bara två minuter.
I 18:e minuten kvitterade Eintracht Frankfurt när Jonathan Burkardt hittade rätt.
Eintracht Frankfurt tog också ledningen i 38:e minuten när Jonathan Burkardt på nytt hittade rätt. Kvitteringen kom i slutminuterna, med tre minuter kvar att spela när Vincenzo Grifo slog till och gjorde mål för Freiburg. 2–2-målet blev matchens sista.
Det här var Freiburgs tredje oavgjorda match den här säsongen.
För hemmalaget betyder resultatet tionde plats i tabellen. Eintracht Frankfurt är på sjunde plats.
Den 28 februari spelar lagen mot varandra på nytt, på Deutsche Bank Park.
Nästa motstånd för Freiburg är Bayer Leverkusen. Lagen möts söndag 26 oktober 15.30 på BayArena.
Freiburg–Eintracht Frankfurt 2–2 (1–2)
Bundesliga, Europa-Park-Stadion
Mål: 1–0 (2) Derry Scherhant, 1–1 (18) Jonathan Burkardt, 1–2 (38) Jonathan Burkardt, 2–2 (87) Vincenzo Grifo.
Varningar, Freiburg: Philipp Lienhart, Johan Manzambi. Eintracht Frankfurt: Aurele Amenda, Can Uzun, Rasmus Kristensen.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Freiburg: 2-3-0
Eintracht Frankfurt: 1-1-3
Nästa match:
Freiburg: Bayer Leverkusen, borta, 26 oktober
