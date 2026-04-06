Linnéa Westbom räddade poäng i 87:e minuten mot Kif Örebro

Oavgjort i mötet mellan Umeå och Kif Örebro

Linnéa Westbom kvitterade i 87:e minuten

Umeå nu fjärde, Kif Örebro på tionde plats

Det såg ut att bli förlust för Umeå på måndagen när laget mötte Kif Örebro i Elitettan på Nolia. Bortalaget ledde med 1–2 i slutet av matchen. Men i 87:e minuten slog Linnéa Westbom till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Umeå.

Kif Örebros huvudtränare Fredrik Andersson kommenterade matchen:

– Prestationen är ganska bra. Insatsen är väldigt bra. Utdelningen och slutprodukten är inte tillräckligt bra.

Umeå–Kif Örebro – mål för mål

Sofia Parkner gjorde 1–0 för Kif Örebro direkt efter pausen. Alma Nygren kvitterade för Umeå med knappa kvarten kvar. Först med sju minuter kvar att spela tog Kif Örebro ledningen genom Sofia Parkner. Bara fyra minuter senare var det Linnéa Westbom som såg till att Umeå kvitterade till 2–2. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

För tabellens utseende betyder det här att Umeå ligger på fjärde plats medan Kif Örebro har tiondeplatsen.

I nästa match möter Umeå BK Häcken Utveckling hemma och Kif Örebro möter Sandvikens IF borta. Båda matcherna spelas lördag 25 april 14.00.

Umeå–Kif Örebro 2–2 (0–0)

Elitettan, Nolia

Mål: 0–1 (47) Sofia Parkner, 1–1 (76) Alma Nygren, 1–2 (83) Sofia Parkner, 2–2 (87) Linnéa Westbom.

Umeå: BK Häcken U, hemma, 25 april 14.00

Kif Örebro: Sandvikens IF, borta, 25 april 14.00