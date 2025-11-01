Kvittering i 89:e minuten för Häcken mot Malmö FF efter Gustafsons mål

Oavgjort i mötet mellan Häcken och Malmö FF

Simon Gustafson kvitterade i 89:e minuten

Häcken nu tionde, Malmö FF på femte plats

I 89:e minuten slog Simon Gustafson till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Häcken i mötet med Malmö FF i Allsvenskan på Bravida Arena. Bortalaget hade ledningen med 0–1 i slutet av matchen, men Gustafsons fullträff för Häcken gjorde att matchen på lördagen slutade oavgjort.

Häcken–Malmö FF – mål för mål

Malmö FF tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel genom Hugo Bolin framspelad av Sead Haksabanovic. Målet var Hugo Bolins femte i Allsvenskan.

Kvitteringen kom med en minut kvar att spela när Simon Gustafson slog till och gjorde mål för Häcken på pass av Adam Lundkvist. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Häcken har två segrar och tre oavgjorda och 9–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Malmö FF har två vinster, en oavgjord och två förluster och 8–11 i målskillnad. Det här var Häckens åttonde oavgjorda match den här säsongen.

Med en omgång kvar är Häcken på tionde plats i tabellen medan Malmö FF är på femte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Malmö FF med 3–0.

I nästa match möter Häcken Mjällby borta och Malmö FF möter GAIS hemma. Båda matcherna spelas söndag 9 november 15.00.

Häcken–Malmö FF 1–1 (0–1)

Allsvenskan, Bravida Arena

Mål: 0–1 (29) Hugo Bolin (Sead Haksabanovic), 1–1 (89) Simon Gustafson (Adam Lundkvist).

Varningar, Häcken: Simon Gustafson, Mikkel Rygaard.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Häcken: 2-3-0

Malmö FF: 2-1-2

Nästa match:

Häcken: Mjällby AIF, borta, 9 november

Malmö FF: Gais, hemma, 9 november