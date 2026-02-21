Kvittering på övertid av Bailly när Real Oviedo räddade poäng mot Real Sociedad

Oavgjort mellan Real Sociedad och Real Oviedo

Eric Bailly kvitterade på tilläggstid

Mallorca nästa för Real Sociedad

Det såg länge mörkt ut för Real Oviedo i mötet med Real Sociedad, som ledde med 3–2 i slutet av matchen i La Liga på Reale Arena. Men på övertid slog Eric Bailly till och räddade en poäng för Real Oviedo. Det blev oavgjort, 3–3 (0–0), i matchen på lördagen.

Real Sociedad–Real Oviedo – mål för mål

Efter pausen slog Federico Vinas till och gav Real Oviedo ledningen. I 52:a minuten slog Federico Vinas till på nytt och gjorde 0–2. Målet var Federico Vinas femte i La Liga.

Orri Oskarsson fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela framspelad av Sergio Gomez och reducerade åt Real Sociedad. Kvitteringen kom i slutminuterna, med tre minuter kvar att spela när Duje Caleta-Car slog till och gjorde mål för Real Sociedad. Ledningsmålet till 3–2 för Real Sociedad kom direkt därefter när Orri Oskarsson på tilläggstid återigen slog till. Direkt därefter spelade Santi Cazorla fram Eric Bailly som såg till att Real Oviedo kvitterade till 3–3. 3–3-målet blev matchens sista.

Real Sociedad har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 11–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Real Oviedo har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 7–11 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Real Oviedo med 1–0.

Lördag 28 februari spelar Real Sociedad borta mot Mallorca 18.30 och Real Oviedo mot Atletico Madrid hemma 21.00 på Nuevo Carlos Tartiere.

Real Sociedad–Real Oviedo 3–3 (0–0)

La Liga, Reale Arena

Mål: 0–1 (50) Federico Vinas, 0–2 (52) Federico Vinas, 1–2 (64) Orri Oskarsson (Sergio Gomez), 2–2 (87) Duje Caleta-Car, 3–2 (90) Orri Oskarsson, 3–3 (90) Eric Bailly (Santi Cazorla).

Varningar, Real Sociedad: Brais Mendez, Sergio Gomez. Real Oviedo: Kwasi Sibo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Sociedad: 2-2-1

Real Oviedo: 1-1-3

Nästa match:

Real Sociedad: Mallorca, borta, 28 februari 18.30

Real Oviedo: Atletico de Madrid, hemma, 28 februari 21.00