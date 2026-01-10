Kvittering på övertid av Baturina när Como räddade poäng mot Bologna

1–1 mellan Como och Bologna

Martin Baturina kvitterade på övertid

Milan nästa för Como

Det såg länge mörkt ut för Como i mötet med Bologna, som ledde med 0–1 i slutet av matchen i Serie A på Stadio G. Sinigaglia. Men på övertid slog Martin Baturina till och räddade en poäng för Como. Det blev oavgjort, 1–1 (0–0), i matchen på lördagen.

Como–Bologna – mål för mål

Efter pausen slog Nicolo Cambiaghi till och gav Bologna ledningen. I den 58:e minuten fick Bologna Nicolo Cambiaghi utvisad. Kvitteringen kom på stopptid när Martin Baturina slog till och gjorde mål för Como. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Como har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 8–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bologna har två oavgjorda och tre förluster och 3–8 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Bologna med 1–0.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 15 januari. Då möter Como Milan på Stadio G. Sinigaglia 20.45. Bologna tar sig an Verona borta 18.30.

Como–Bologna 1–1 (0–0)

Serie A, Stadio G. Sinigaglia

Mål: 0–1 (49) Nicolo Cambiaghi, 1–1 (90) Martin Baturina.

Varningar, Como: Lucas Da Cunha, Ignace Van Der Brempt, Nico Paz.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Como: 3-1-1

Bologna: 0-2-3

Nästa match:

Como: Milan, hemma, 15 januari 20.45

Bologna: Verona, borta, 15 januari 18.30