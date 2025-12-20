Kvittering på övertid av Broja när Burnley räddade poäng mot Bournemouth

Oavgjort i mötet mellan Bournemouth och Burnley

Armando Broja kvitterade på stopptid

Brentford nästa motstånd för Bournemouth

Det såg länge mörkt ut för Burnley i mötet med Bournemouth, som ledde med 1–0 i slutet av matchen i Premier League på Vitality Stadium. Men på övertid slog Armando Broja till och räddade en poäng för Burnley. Det blev oavgjort, 1–1 (0–0), i matchen på lördagen.

Det betyder att Burnley, även om det inte blev seger, äntligen bröt sin förlustsvit, som stannade på sju förluster i rad.

Det var Bournemouths åttonde match i rad utan seger.

Bournemouth–Burnley – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde Antoine Semenyo 1–0 till Bournemouth i den 67:e minuten.

Kvitteringen kom på övertid när Armando Broja slog till och gjorde mål för Burnley framspelad av Marcus Edwards. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Bournemouth har tre oavgjorda och två förluster och 7–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Burnley har en oavgjord och fyra förluster och 5–10 i målskillnad.

I nästa match möter Bournemouth Brentford borta och Burnley möter Everton hemma. Båda matcherna spelas lördag 27 december 16.00.

Bournemouth–Burnley 1–1 (0–0)

Premier League, Vitality Stadium

Mål: 1–0 (67) Antoine Semenyo, 1–1 (90) Armando Broja (Marcus Edwards).

Varningar, Bournemouth: David Brooks. Burnley: Zian Flemming.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bournemouth: 0-3-2

Burnley: 0-1-4

Nästa match:

Bournemouth: Brentford, borta, 27 december 16.00

Burnley: Everton FC, hemma, 27 december 16.00