Kvittering på övertid av Lloris när Le Havre räddade poäng mot Nantes
- Oavgjort i mötet mellan Le Havre och Nantes
- Gautier Lloris kvitterade på tilläggstid
- Le Havre nu tolfte, Nantes på 14:e plats
Det såg länge mörkt ut för Le Havre i mötet med Nantes, som ledde med 0–1 i slutet av matchen i Ligue 1 herr på Stade Oceane. Men på övertid slog Gautier Lloris till och räddade en poäng för Le Havre. Det blev oavgjort, 1–1 (0–1), i matchen på lördagen.
Le Havre–Nantes – mål för mål
Matthis Abline gjorde 1–0 till Nantes efter bara fyra minuter. Kvitteringen kom på övertid när Gautier Lloris slog till och gjorde mål för Le Havre. 1–1-målet blev matchens sista.
Det här var Le Havres femte oavgjorda match den här säsongen.
Det här betyder att Nantes ligger på 14:e plats i tabellen och Le Havre är på tolfte plats. Le Havre var på 16:e plats i tabellen för 14 dagar sedan, men har fått ett lyft.
Den 22 februari spelar lagen mot varandra på nytt, på Stade de la Beaujoire.
I nästa match möter Le Havre PSG borta på lördag 22 november 21.05. Nantes möter Lorient söndag 23 november 17.15 hemma.
Le Havre–Nantes 1–1 (0–1)
Ligue 1 herr, Stade Oceane
Mål: 0–1 (4) Matthis Abline, 1–1 (90) Gautier Lloris.
Varningar, Le Havre: Loic Nego, Yassine Kechta, Younes Namli. Nantes: Matthis Abline, Tylel Tati, Kwon Hyeok-kyu.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Le Havre: 2-2-1
Nantes: 1-1-3
Nästa match:
Le Havre: Paris Saint-Germain, borta, 22 november
Nantes: Lorient, hemma, 23 november
