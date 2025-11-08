Kvittering på övertid av Lloris när Le Havre räddade poäng mot Nantes

Oavgjort i mötet mellan Le Havre och Nantes

Gautier Lloris kvitterade på tilläggstid

Le Havre nu tolfte, Nantes på 14:e plats

Det såg länge mörkt ut för Le Havre i mötet med Nantes, som ledde med 0–1 i slutet av matchen i Ligue 1 herr på Stade Oceane. Men på övertid slog Gautier Lloris till och räddade en poäng för Le Havre. Det blev oavgjort, 1–1 (0–1), i matchen på lördagen.

Le Havre–Nantes – mål för mål

Matthis Abline gjorde 1–0 till Nantes efter bara fyra minuter. Kvitteringen kom på övertid när Gautier Lloris slog till och gjorde mål för Le Havre. 1–1-målet blev matchens sista.

Det här var Le Havres femte oavgjorda match den här säsongen.

Det här betyder att Nantes ligger på 14:e plats i tabellen och Le Havre är på tolfte plats. Le Havre var på 16:e plats i tabellen för 14 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Den 22 februari spelar lagen mot varandra på nytt, på Stade de la Beaujoire.

I nästa match möter Le Havre PSG borta på lördag 22 november 21.05. Nantes möter Lorient söndag 23 november 17.15 hemma.

Le Havre–Nantes 1–1 (0–1)

Ligue 1 herr, Stade Oceane

Mål: 0–1 (4) Matthis Abline, 1–1 (90) Gautier Lloris.

Varningar, Le Havre: Loic Nego, Yassine Kechta, Younes Namli. Nantes: Matthis Abline, Tylel Tati, Kwon Hyeok-kyu.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Le Havre: 2-2-1

Nantes: 1-1-3

Nästa match:

Le Havre: Paris Saint-Germain, borta, 22 november

Nantes: Lorient, hemma, 23 november