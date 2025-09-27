Kvittering på övertid för Bournemouth mot Leeds efter Junior Kroupis mål
- Oavgjort i mötet mellan Leeds och Bournemouth
- Eli Junior Kroupi kvitterade på tilläggstid
- Tottenham nästa motståndare för Leeds
På övertid slog Eli Junior Kroupi till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Bournemouth i mötet med Leeds i Premier League på Elland Road. Hemmalaget hade ledningen med 2–1 i slutet av matchen, men Junior Kroupis fullträff för Bournemouth gjorde att matchen på lördagen slutade oavgjort.
Leeds–Bournemouth – mål för mål
Bournemouth tog ledningen i 26:e minuten, genom Antoine Semenyo.
Leeds kvitterade till 1–1 i 37:e minuten, genom Joe Rodon. Leeds gjorde också 2–1 i 54:e minuten när Sean Longstaff slog till.
Kvitteringen kom på övertid, när Eli Junior Kroupi slog till och gjorde mål för Bournemouth. 2–2-målet blev matchens sista.
Det här var Leeds andra oavgjorda match den här säsongen.
I nästa omgång har Leeds Tottenham hemma på Elland Road, lördag 4 oktober 13.30. Bournemouth spelar hemma mot Fulham fredag 3 oktober 21.00.
Leeds–Bournemouth 2–2 (1–1)
Premier League, Elland Road
Mål: 0–1 (26) Antoine Semenyo, 1–1 (37) Joe Rodon, 2–1 (54) Sean Longstaff, 2–2 (90) Eli Junior Kroupi.
Varningar, Leeds: Ethan Ampadu, Brenden Aaronson. Bournemouth: Alex Jimenez, Eli Junior Kroupi.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Leeds: 1-2-2
Bournemouth: 3-2-0
Nästa match:
Leeds: Tottenham Hotspur FC, hemma, 4 oktober
Bournemouth: Fulham FC, hemma, 3 oktober
