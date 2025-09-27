Kvittering på övertid för Bournemouth mot Leeds efter Junior Kroupis mål

Oavgjort i mötet mellan Leeds och Bournemouth

Eli Junior Kroupi kvitterade på tilläggstid

Tottenham nästa motståndare för Leeds

På övertid slog Eli Junior Kroupi till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Bournemouth i mötet med Leeds i Premier League på Elland Road. Hemmalaget hade ledningen med 2–1 i slutet av matchen, men Junior Kroupis fullträff för Bournemouth gjorde att matchen på lördagen slutade oavgjort.

Leeds–Bournemouth – mål för mål

Bournemouth tog ledningen i 26:e minuten, genom Antoine Semenyo.

Leeds kvitterade till 1–1 i 37:e minuten, genom Joe Rodon. Leeds gjorde också 2–1 i 54:e minuten när Sean Longstaff slog till.

Kvitteringen kom på övertid, när Eli Junior Kroupi slog till och gjorde mål för Bournemouth. 2–2-målet blev matchens sista.

Det här var Leeds andra oavgjorda match den här säsongen.

I nästa omgång har Leeds Tottenham hemma på Elland Road, lördag 4 oktober 13.30. Bournemouth spelar hemma mot Fulham fredag 3 oktober 21.00.

Leeds–Bournemouth 2–2 (1–1)

Premier League, Elland Road

Mål: 0–1 (26) Antoine Semenyo, 1–1 (37) Joe Rodon, 2–1 (54) Sean Longstaff, 2–2 (90) Eli Junior Kroupi.

Varningar, Leeds: Ethan Ampadu, Brenden Aaronson. Bournemouth: Alex Jimenez, Eli Junior Kroupi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Leeds: 1-2-2

Bournemouth: 3-2-0

Nästa match:

Leeds: Tottenham Hotspur FC, hemma, 4 oktober

Bournemouth: Fulham FC, hemma, 3 oktober