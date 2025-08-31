Kvittering på övertid för Celta Vigo mot Villarreal efter Iglesias mål

1–1 mellan Celta Vigo och Villarreal

Borja Iglesias kvitterade på övertid

Girona nästa motstånd för Celta Vigo

På övertid slog Borja Iglesias till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Celta Vigo i mötet med Villarreal i La Liga på Abanca-Balaídos. Bortalaget hade ledningen med 0–1 i slutet av matchen, men Iglesias fullträff för Celta Vigo gjorde att matchen på söndagen slutade oavgjort.

Det var fjärde matchen i rad utan seger för Celta Vigo.

Celta Vigo–Villarreal – mål för mål

Första halvlek blev mållös, men efter pausen slog Nicolas Pepe till och gav Villarreal ledningen.

Kvitteringen kom på tilläggstid, när Borja Iglesias slog till och gjorde mål för Celta Vigo. 1–1-målet blev matchens sista.

Det här var Celta Vigos tredje oavgjorda match den här säsongen.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Celta Vigo med 3–0.

Lagen möts igen 19 april.

Celta Vigo tar sig an Girona i nästa match hemma söndag 14 september 14.00. Villarreal möter Atletico Madrid borta lördag 13 september 21.00.

Celta Vigo–Villarreal 1–1 (0–0)

La Liga, Abanca-Balaídos

Mål: 0–1 (53) Nicolas Pepe, 1–1 (90) Borja Iglesias.

Varningar, Celta Vigo: Miguel Roman Gonzalez. Villarreal: Pape Gueye.

Nästa match:

Celta Vigo: Girona, hemma, 14 september

Villarreal: Atletico de Madrid, borta, 13 september