Kvittering på övertid för Leicester mot Wrexham efter Vestergaards mål

1–1 mellan Wrexham och Leicester

Jannik Vestergaard kvitterade på stopptid

Wrexham nu nionde, Leicester på 14:e plats

På övertid slog Jannik Vestergaard till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Leicester i mötet med Wrexham i Championship på SToK Cae Ras. Hemmalaget hade ledningen med 1–0 i slutet av matchen, men Vestergaards fullträff för Leicester gjorde att matchen på tisdagen slutade oavgjort.

Wrexham–Leicester – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde Lewis O’brien 1–0 till Wrexham i den 63:e minuten. Kvitteringen kom på övertid när Jannik Vestergaard slog till och gjorde mål för Leicester på pass av Memeh Caleb Okoli. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Wrexham har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 8–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Leicester har två vinster, en oavgjord och två förluster och 7–8 i målskillnad.

För Wrexham gör resultatet att laget nu ligger på nionde plats i tabellen medan Leicester är på 14:e plats. Ett fint lyft för Wrexham som låg på 16:e plats så sent som den 25 december.

Nästa motstånd för Leicester är Oxford United. Lagen möts lördag 24 januari 16.00 på King Power Stadium.

Wrexham–Leicester 1–1 (0–0)

Championship, SToK Cae Ras

Mål: 1–0 (63) Lewis O’brien, 1–1 (90) Jannik Vestergaard (Memeh Caleb Okoli).

Varningar, Wrexham: Callum Doyle. Leicester: Ricardo Pereira, Jordan Ayew.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Wrexham: 3-1-1

Leicester: 2-1-2

Nästa match:

Leicester: Oxford Utd, hemma, 24 januari 16.00