Kvittering på övertid för Lorient mot Niza efter Cadious mål

3–3 mellan Niza och Lorient

Noah Cadiou kvitterade på tilläggstid

Paris FC blir nästa motstånd för Niza

Det såg ut att bli förlust för Lorient när laget mötte Niza på söndagen i Ligue 1 herr på Allianz Riviera. Hemmalaget ledde med 3–2 i slutet av matchen. Men på övertid slog Noah Cadiou till och gjorde 3–3 och räddade en poäng för Lorient.

Det var Nizas fjärde match i rad utan seger.

Niza–Lorient – mål för mål

Tom Louchet öppnade målskyttet redan i tolfte minuten och gav Niza ledningen. Laget ökade ledningen till 2–0 på stopptid i första halvleken återigen genom Tom Louchet efter pass från Mohamed-Ali Cho. Pablo Pagis stod för reduceringen med sitt mål på stopptid i första halvleken.

Kail Boudache slog till med en dryg halvtimme kvar att spela framspelad av Jonathan Clauss och ökade ledningen för Niza. I 67:e minuten nätade Bamba Dieng på straff och reducerade åt Lorient. Kvitteringen kom på övertid när Noah Cadiou slog till och gjorde mål för Lorient efter förarbete av Jean-Victor Makengo. 3–3-målet blev matchens sista.

När lagen senast möttes vann Lorient med 3–1.

Söndag 1 mars spelar Niza borta mot Paris FC 15.00 och Lorient mot Auxerre hemma 17.15 på Stade du Moustoir.

Niza–Lorient 3–3 (2–1)

Ligue 1 herr, Allianz Riviera

Mål: 1–0 (12) Tom Louchet, 2–0 (45) Tom Louchet (Mohamed-Ali Cho), 2–1 (45) Pablo Pagis, 3–1 (59) Kail Boudache (Jonathan Clauss), 3–2 (67) Bamba Dieng, 3–3 (90) Noah Cadiou (Jean-Victor Makengo).

Varningar, Niza: Melvin Bard, Sofiane Diop, Claude Puel. Lorient: Montassar Talbi, Darlin Yongwa, Panos Katseris.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Niza: 1-3-1

Lorient: 3-1-1

Nästa match:

Niza: Paris FC, borta, 1 mars 15.00

Lorient: Auxerre, hemma, 1 mars 17.15