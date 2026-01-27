Kvittering på övertid för St Pauli mot Red Bull Leipzig efter Kaars mål

Oavgjort i mötet mellan St Pauli och Red Bull Leipzig

Martijn Kaars kvitterade på övertid

St Pauli nu 17:e, Red Bull Leipzig på fjärde plats

På övertid slog Martijn Kaars till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för St Pauli i mötet med Red Bull Leipzig i Bundesliga på Millerntor Stadion. Bortalaget hade ledningen med 0–1 i slutet av matchen, men Kaars fullträff för St Pauli gjorde att matchen på tisdagen slutade oavgjort.

St Pauli–Red Bull Leipzig – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 66:e minuten innan Yan Diomande gav Red Bull Leipzig ledningen. Kvitteringen kom på tilläggstid när Martijn Kaars slog till och gjorde mål på straff för St Pauli. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

För Red Bull Leipzig gör resultatet att man nu ligger på fjärde plats i tabellen medan St Pauli är på 17:e plats.

Lagen möts igen 9 maj på Red Bull Arena Leipzig.

I nästa match möter St Pauli Augsburg borta och Red Bull Leipzig möter Mainz hemma. Båda matcherna spelas lördag 31 januari 15.30.

St Pauli–Red Bull Leipzig 1–1 (0–0)

Bundesliga, Millerntor Stadion

Mål: 0–1 (66) Yan Diomande, 1–1 (90) Martijn Kaars.

Varningar, Red Bull Leipzig: Christoph Baumgartner.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

St Pauli: 0-3-2

Red Bull Leipzig: 2-1-2

Nästa match:

St Pauli: Augsburg, borta, 31 januari 15.30

Red Bull Leipzig: FSV Mainz, hemma, 31 januari 15.30