Kvittering på övertid för Swansea City mot Preston North End efter Cullens mål

Oavgjort mellan Swansea City och Preston North End

Liam Cullen kvitterade på tilläggstid

Swansea City nu 14:e, Preston North End på tionde plats

Det såg ut att bli förlust för Swansea City på tisdagen när laget mötte Preston North End i Championship på Swansea.com Stadium. Bortalaget ledde med 0–1 i slutet av matchen. Men på övertid slog Liam Cullen till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Swansea City.

Swansea City–Preston North End – mål för mål

Daniel Jebbison gav Preston North End ledningen i 26:e minuten efter förarbete från Callum Lang.

Kvitteringen kom på övertid när Liam Cullen slog till och gjorde mål för Swansea City på passning från Gustavo Nunes. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Swansea Citys nya tabellposition är 14:e plats medan Preston North End är på tionde plats.

När lagen möttes senast vann Preston med 2–1.

Swansea City möter Ipswich i nästa match borta lördag 28 februari 16.00. Preston North End möter samma dag Millwall hemma.

Swansea City–Preston North End 1–1 (0–1)

Championship, Swansea.com Stadium

Mål: 0–1 (26) Daniel Jebbison (Callum Lang), 1–1 (90) Liam Cullen (Gustavo Nunes).

Varningar, Swansea City: Josh Key, Josh Tymon. Preston North End: Lewis Dobbin, Alistair Mccann.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Swansea City: 3-1-1

Preston North End: 1-3-1

Nästa match:

Swansea City: Ipswich Town FC, borta, 28 februari 16.00

Preston North End: Millwall FC, hemma, 28 februari 16.00