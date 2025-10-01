Kvittering på övertid för Villarreal mot Juventus efter Veigas mål

Oavgjort i mötet mellan Villarreal och Juventus

Renato Veiga kvitterade på stopptid

Villarreal nu 26:e, Juventus på 23:e plats

På övertid slog Renato Veiga till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Villarreal i mötet med Juventus i Champions League på Estadio de la Ceramica. Bortalaget hade ledningen med 1–2 i slutet av matchen, men Veigas fullträff för Villarreal gjorde att matchen på onsdagen slutade oavgjort.

Villarreal–Juventus – mål för mål

Villarreal fick en bra start på matchen. Georges Mikautadze gjorde målet, redan i 18:e minuten. Direkt efter pausen nätade Federico Gatti och kvitterade för Juventus.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Francisco Conceicao träff och gav Juventus ledningen.

Kvitteringen kom på övertid, när Renato Veiga slog till och gjorde mål för Villarreal på pass av Ilias Akhomach. 2–2-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Villarreal nu ligger på 26:e plats i tabellen och Juventus är på 23:e plats.

Tisdag 21 oktober 21.00 spelar Villarreal hemma mot Manchester City. Juventus möter Real Madrid borta på Santiago Bernabeu onsdag 22 oktober 21.00.

Villarreal–Juventus 2–2 (1–0)

Champions League, Estadio de la Ceramica

Mål: 1–0 (18) Georges Mikautadze, 1–1 (49) Federico Gatti, 1–2 (56) Francisco Conceicao, 2–2 (90) Renato Veiga (Ilias Akhomach).

Varningar, Villarreal: Ilias Akhomach. Juventus: Andrea Cambiaso, Francisco Conceicao, Juan Cabal.

Nästa match:

Villarreal: Manchester City, hemma, 21 oktober

Juventus: Real Madrid, borta, 22 oktober