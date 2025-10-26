Landskrona rivstartade – och vann mot Örebro

Landskrona vann med 2–1 mot Örebro

Xavier Odhiambo med två mål för Landskrona

Örebros andra raka förlust

Det tog tre minuter. Sen gjorde Xavier Odhiambo 1–0 för Landskrona som tog greppet om bortamatchen mot Örebro på söndagen. Matchen i Superettan slutade 2–1.

Xavier Odhiambo stod för Landskronas avgörande mål efter 57 minuter.

Örebro–Landskrona – mål för mål

Xavier Odhiambo gjorde 1–0 till Landskrona efter bara tre minuter.

Örebro kvitterade till 1–1 i 37:e minuten genom Kalle Holmberg framspelad av Ahmed Yasin. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Xavier Odhiambo på nytt och avgjorde matchen.

Det här var Örebros elfte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Landskronas nionde uddamålsseger.

Med två omgångar kvar är Örebro på 15:e plats i tabellen medan Landskrona är på sjunde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Landskrona BoIS med 1–0.

Örebro tar sig an Utsikten i nästa match hemma söndag 2 november 15.00. Landskrona möter Oddevold hemma måndag 3 november 19.00.

Örebro–Landskrona 1–2 (1–1)

Superettan, Behrn Arena

Mål: 0–1 (3) Xavier Odhiambo, 1–1 (37) Kalle Holmberg (Ahmed Yasin), 1–2 (57) Xavier Odhiambo.

Varningar, Örebro: Kalle Holmberg. Landskrona: Xavier Odhiambo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Örebro: 1-1-3

Landskrona: 2-1-2

Nästa match:

Örebro: Utsikten, hemma, 2 november

Landskrona: IK Oddevold, hemma, 3 november