Landskrona vann mot GIF Sundsvall på Landskrona IP

Landskrona-seger med 2–1 mot GIF Sundsvall

Hampus Näsström matchvinnare för Landskrona

Andra raka förlusten för GIF Sundsvall

Redan i första halvlek tog Landskrona greppet om hemmamatchen mot GIF Sundsvall i Superettan. Och 2–1-ledningen i halvtid stod sig matchen ut efter en mållös andra halvlek.

Helsingborg nästa för Landskrona

Landskrona började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara fem minuter slog Cameron Streete till.

GIF Sundsvall kvitterade till 1–1 i 16:e minuten, genom Taiki Kagayama.

Landskrona tog ledningen på nytt i 22:a minuten, när Hampus Näsström hittade rätt. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Landskrona med 2–1.

Det här var Landskronas sjunde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också GIF Sundsvalls femte uddamålsförlust.

Landskrona ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen, medan GIF Sundsvall ligger på sjätte plats.

När lagen möttes senast vann Landskrona BoIS med 2–1.

Nästa motstånd för Landskrona är Helsingborg. Lagen möts tisdag 16 september 19.00 på Olympia. GIF Sundsvall tar sig an Varberg hemma lördag 13 september 15.00.

Landskrona–GIF Sundsvall 2–1 (2–1)

Superettan, Landskrona IP

Mål: 1–0 (5) Cameron Streete, 1–1 (16) Taiki Kagayama, 2–1 (22) Hampus Näsström.

Varningar, Landskrona: Kevin Jensen, Gent Elezaj. GIF Sundsvall: Samuel Tammivuori.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Landskrona: 3-0-2

GIF Sundsvall: 2-0-3

Nästa match:

Landskrona: Helsingborgs IF, borta, 16 september

GIF Sundsvall: Varbergs BoIS, hemma, 13 september