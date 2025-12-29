Langstaff och Neghli blev matchvinnare hemma mot Bristol C

Seger för Millwall med 2–1 mot Bristol C

Macaulay Langstaff matchvinnare för Millwall

Millwalls elfte seger för säsongen

En resultatmässigt jämn match slutade med seger för Millwall, som vann matchen hemma mot Bristol C i Championship på måndagen. 2–1 (1–0) slutade matchen. Macaulay Langstaff blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 81 minuter.

Southampton nästa för Millwall

Millwall gjorde första målet när Camiel Neghli gjorde målet redan i 16:e minuten.

Direkt efter pausen nätade Adam Randell framspelad av Ross McCrorie och kvitterade för Bristol C.

Men med nio minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Macaulay Langstaff.

Millwall har en seger, två oavgjorda och två förluster och 4–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bristol C har två vinster, en oavgjord och två förluster och 7–6 i målskillnad.

Millwall ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Bristol C ligger på åttonde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Millwall med 1–0.

Torsdag 1 januari 16.00 möter Millwall Southampton borta på St. Mary’s Stadium medan Bristol C spelar hemma mot Portsmouth.

Millwall–Bristol C 2–1 (1–0)

Championship, The Den

Mål: 1–0 (16) Camiel Neghli, 1–1 (49) Adam Randell (Ross McCrorie), 2–1 (81) Macaulay Langstaff.

Varningar, Millwall: Tristan Crama, Alfie Doughty, Zak Sturge, Thierno Ballo. Bristol C: Neto Borges.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Millwall: 1-2-2

Bristol C: 2-1-2

Nästa match:

Millwall: Southampton FC, borta, 1 januari 16.00

Bristol C: Portsmouth FC, hemma, 1 januari 16.00