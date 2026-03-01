Largie Ramazani matchhjälte för Valencia hemma mot Osasuna
- Valencia vann med 1–0 mot Osasuna
- Largie Ramazani avgjorde för Valencia
- Valencias starka defensiv briljerade
Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Largie Ramazani när Valencia vann på hemmaplan mot Osasuna med 1–0 (0–0) på söndagen i La Liga.
Det här var sjunde gången den här säsongen som Valencias målvakter höll nollan.
Alaves nästa för Valencia
Valencia har två segrar och tre förluster och 5–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Osasuna har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 6–5 i målskillnad.
Lagens första möte för säsongen vann Osasuna med 1–0.
Valencia tar sig an Alaves i nästa match hemma söndag 8 mars 21.00. Osasuna möter Mallorca hemma lördag 7 mars 14.00.
Valencia–Osasuna 1–0 (0–0)
La Liga, Estadio Mestalla
Mål: 1–0 (67) Largie Ramazani.
Varningar, Valencia: Thierry Correia, Jose Gaya, Eray Coemert. Osasuna: Sergio Herrera, Moi Gomez, Valentin Rosier.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Valencia: 2-0-3
Osasuna: 2-2-1
Nästa match:
Valencia: Alaves, hemma, 8 mars 21.00
Osasuna: Mallorca, hemma, 7 mars 14.00
