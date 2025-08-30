Larkin Russells mål räckte inte för Växjö

Malmö FF vann med 3–1 mot Växjö

Malmö FF:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Sara Kanutte Fornes med två mål för Malmö FF

Växjö blev besegrade av Malmö FF på bortaplan i Damallsvenskan, där matchen på lördagen slutade 3–1 (2–1).

Matchen förblev jämn målmässigt till Malmö FF tog ledningen i 23:e minuten, genom Sara Kanutte Fornes på pass av Courtney Nevin.

Växjö kvitterade till 1–1 i 34:e minuten, när Larkin Russell hittade rätt på straff.

Malmö FF tog ledningen på tilläggstid i första halvleken, återigen genom Sara Kanutte Fornes framspelad av Courtney Nevin. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Mia Persson på pass av Tuva Skoog och ökade ledningen för Malmö FF. 3–1-målet blev matchens sista.

I tabellen innebär det här att Malmö FF nu leder serien. Växjö är på tionde plats.

Nästa motstånd för Växjö är Linköping. Lagen möts lördag 6 september 16.00 på Spiris Arena 1, Växjö.

Malmö FF–Växjö 3–1 (2–1)

Damallsvenskan, Eleda Stadion

Mål: 1–0 (23) Sara Kanutte Fornes (Courtney Nevin), 1–1 (34) Larkin Russell, 2–1 (45) Sara Kanutte Fornes (Courtney Nevin), 3–1 (61) Mia Persson (Tuva Skoog).

Varningar, Malmö FF: Matilda Eriksson Kristell, Tuva Skoog. Växjö: Ella Nilsson, Miho Kamogawa.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Malmö FF: 5-0-0

Växjö: 2-0-3

Nästa match:

Växjö: Linköpings FC, hemma, 6 september